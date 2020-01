Accident pe pârtia de schi. Andreea Antonescu: "Am paralizat de frică"

Andreea Antonescu a anunțat anul trecut că ea și tatăl fetiței ei, Traian, nu mai formează un cuplu. Chiar înainte de a divorța, ea s-a afișat alături de noul ei iubit, Ștefan Manolache, precizând că pe ea și pe soțul ei nu îi mai leagă decât copilul pe care îl au și că actele sunt doar o formalitate.

Andreea Antonescu și Ștefan Manolache sunt mai mereu împreună, iar sărbătorile de iarnă a fost încă o ocazie ca cei doi îndrăgostiți să se distreze unul în compania celuilalt. Ieri au fost la Azuga, unde Ștefan Manolache voia să o învețe pe iubita lui să schieze. Din păcate, totul a luat o întorsătură neașteptată, iar el a fost accidentat și a ajuns de urgență la spital. Din urma lui s-a dus și Andreea Antonescu, care a recunoscut că s-a îngrijorat foarte tare.

Andreea Antonescu, jefuită înainte de Crăciun. Cântăreaţa a rămas fără cadouri

"Am hotărât să urcăm pe munte să o învăț pe Bambolina (n.r. - Andreea Antonescu) să schieze. (...) Eu aici am învățat să schiez, vin aici de vreo 20 și ceva de ani la schi în mod frecvent. Știu pârtia foarte bine, nu am nicio problem, știu regulile, nu ar fi fost niciun motiv să ne îngrijorăm. La un moment dat, pe la jumătatea pârtiei, am decis să ne oprim să facem niște fotografii pentru că era un peisaj foarte mișto și, cum în foarte puține locuri din țară este zăpadă, am zis că merită. Totul bine și frumos, am băut o gură de apă, un vin fiert, am mai râs. În mod normal nu trebuie să staționezi pe pârtie, decât în marginea acesteia. Asta am făcut și noi, ne-am pus într-un colț și ne-am pus pe fotografii. Nu se gândea nimeni că se va termina ziua atât de repede și atât de nașpa”, a povestit Ștefan Manolache, iubitul Andreei Antonescu, pe pagina lui de Instagram, după ce a publicat o fotografie din spital și una cu el pe targă, cărat de salvamontiști.

"Am paralizat de frică. A fost un moment foarte aiurea”, a completat Andreea Antonescu. "Am avut noroc că unul dintre băieții de la salvamont era la zece metri de noi și a văzut toată faza și a venit foarte repede și m-a ajutat. Mi-a scos schiurile din picioare, m-a pus într-o poziție de siguranță. Le mulțumesc încă o dată pe calea asta, super profi, le mulțumesc foarte mult. Toți au fost super tari, inclusiv medicii de la Sinaia, cei de la Ploiești. Chiar a fost măgulitor pentru mine să văd atâta implicare”, a mai spus Ștefan Manolache.