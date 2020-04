Acuzaţii GRAVE ale unei mame în CARANTINĂ. "Plânge copilul de foame. Am primit pilaf nefiert!" FOTO ŞI VIDEO

Oana Maria Gologan a revenit duminică în România şi a intrat direcvt în carantină la Hotelul Flora din Mamaia. Potrivit femeii, copilul său a stat mai multe ore nemâncat, iar apoi a primit mâncare pregătită prost. Femeia se mai plânge că hotelul nu era pregătit să primească oaspeţi, având mobilier stricat şi praf în camere.

"Suntem in carantina la Hotel Flora, pentru ca am venit din UK! Conditile sunt groaznice! Am ajuns 08:30, am fost cazati la ora 10:00! Am stat intr-o sala de asteptare in care se fuma si stateam toti la gramada, specific ca sunt cu familia si copilul meu in varsta de 3 ani!

Copilul plangea de foame, am rugat sa imi aduca ceva de mancare a spus sa intram in camere si vom primi... am primit la ora 14:00, un pilaf nefiert, si o carne fiarta, voi atasa poze! Am sunat la receptie intre timp, sa cer mancare pentru copil... a spus sa astept 30 de minute, am asteptam pana la 14 si a venit "minunea" a mancat copilul paine goala si l-am culcat!

La ora 17 a venit nasa si mi-a adus pachet in care avem voie doar mezeluri, si iaurturi, tot ce este ambalat si cumparat din magazin, nu avem voie mancare gatita! A spus sa sunam DSP, daca nu ne convin conditile, nu suntem bagati in seama, sunam la receptie nu ne raspunde nimeni, daca iesim pe hol ne amendeaza! In conditile astea cu siguranta copilul se imbolnaveste si bineinteles si noi! Nu stiu cum o sa rezistam 14 zile in conditile astea! Am venit sanatosi si cu siguranta plecam bolnavi!", est mesajul postat pe Facebook de Oana Maria Gologan.