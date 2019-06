Acuzaţii grave de malpraxis la o clinică privată din Capitală: Bebeluş lăsat în uterul mamei până aproape de moarte

În acest moment, soţii Palmeş acuză şase medici de la două clinici de malpraxis şi au depus o plângere penală în acest sens. De partea lor au şi un document emis de Direcţia de Sănătate a Municipiului Bucureşti care certifică faptul că medicii respectivi nu şi-au făcut datoria.

„Sarcina a fost monitorizată de la început şi până la naştere de medicii acestei clinici. S-au făcut 27 de ecografii, iar dosarul medical a avut 800 de pagini. Totul în urma unui contract încheiat cu respectiva clinică. Am decis să dăm bani pentru a fi siguri că o sa avem un copil sănătos", povesteşte Ciprian Palmeş, tatăl copilului, potrivit adevărul.ro.

După mai multe luni de monitorizare, în luna decembrie a anului 2017, părinţii au aflat că fetiţa avea probleme cu cordonul omblical.

„În plus, avea restricţii de creştere şi s-a constatat şi pierderea lichidului amiotic. Aceste trei indicaţii arătau suferinţa fătului. Şi, în mod normal, în orice spital din România s-ar fi dispus cezariana de urgenţă mai ales că micuţa avea deja 8 luni. Medicii au spus în schimb că suntem bine. Au mai urmat alte controale pe 20 şi 27 decembrie. S-au făcut ecografii şi am primit din nou garanţii că totul este în regulă. Pe 30 ne-am prezentat la spital cu dureri. Se face din nou un ecograf şi, iarăşi, primim asigurări că suntem bine şi că este numai un fals travaliu. În fine, pe 3 ianuarie ne-am prezentat la un alt control şi atunci ni s-a spus că trebuie să naştem. Ajunşi la spital sarcina este pusă sub observaţie şi, după trei ore, soţia mea a fost dusă de urgenţă în sala de operaţie pentru cezariană după ce s-a constatat că fătul este în suferinţă acută. Era total strangulat. După de a fost scos, copilul a respirat voluntar abia la 25 de minute de la naştere. Această lipsă de oxigen a produs leziuni cerebrale ireversibile", spune pierdut Ciprian Palmeş.

Refuzat de marile clinici din străinătate

Imediat după naştere medicii clinicii private au realizat gravitatea cazului şi decid transferul bebeluşului la Maternitatea Polizu. „Cei de la această clinică mi-au spus că este cel mai grav caz de acest fel din istoria spitalului. De atunci am tot căutat soluţii medicale, dar nu am avut succes. Am apelat la cele mai cunoscute clinici neurologice din Spania, Israel, Germania sau Austria. După consultarea dosarului medical, răspunsul medicilor din străinătate a fost acelaşi: <>. După ceva timp, clinica ne-a transmis că este exclusiv vina medicilor şi mi-au promis că ne ajută cu eventualele investigaţii sau tratamente la clinici din străinătate. Numai că nimeni nu ne poate ajuta", a precizat tatăl bebeluşului.

Decizie în unanimitate La circa trei săptămâni de la naştere, soţii Palmeş au depus o plângere la Direcţia de Sănătate a Municipiului Bucureşti în care acuzau şase medici de malpraxis. A fost desemnat un expert care a analizat cazul şi, câteva luni mai târziu, în urma concluziilor acestuia, Comisia de Monitorizare şi Competenţă Profesională pentru Cazurile de Malpraxis a decis în unanimitate că respectivii medici nu au respectat procedurile.