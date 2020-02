Acuzaţii TERIBILE la adresa ministrului Violeta Alexandru. Lia Olguţa Vasilescu: "Nu pot să cred aşa ceva!'

"Ministrul demis al Muncii, Violeta Alexandru, impune o adevărată Omerta - lege a tăcerii, tuturor angajatilor din țară. Această adevărată Elena Ceaușescu ar vrea doar un ziar Scânteia, care să o laude și niciun angajat să nu mai aibă voie să aibă opinii publice. Mai nou, angajații sunt puși să semneze în tabele că nu vor exprima niciun fel de opinie publică critică la adresa Violetei Alexandru! Mai are puțin să ceară interzicerea Facebook în România, deși cam tocmai asta a făcut, fără să scrie chiar negru pe alb!", a scris Criutian Vasilcoiu pe Facebook.

Postarea a fost distribuită de Lia Olguţa Vasilescu: "Deci nu pot sa cred asa ceva! Impotriva noastra indivizii astia ieseau in strada si ne injurau in cel mai birjaresc mod cu putinta, iar acum pun angajatii sa semneze ca nu vorbesc nimic de rau despre ei? Ca altfel ce? Ii dau afara ca pe liftiera? Cand v-am spus ca acest caz al liftierei este emblematic pentru modul in care gandesc...".