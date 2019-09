ADEVĂRUL A IEŞIT LA IVEALĂ. De ce a divorţat Irina Rimes de soţ. Secretul ruşinos din casa vedetei

Talentata cântăreață de peste Prut a fost căsătorită, însă, mariajul cu Andi Bănică nu a durat prea mult, scrie cancan.ro.

Irina Rimes a fost înşelată de fostul soţ cu o rusoaică din Chişinău, pe nume Nica. Atunci când a aflat de idila fostului partener, vedeta a suferit enorm. Rareori vorbește despre acest capitol din viața ei, iar atunci când o face se poate citi pe chipul ei suferința.

Irina Rimes, divorț în mare secret

Se pare că, Andi Bănică și amanta, o contabilă rusoaică, s-au cunoscut în Ianuarie 2017. El și Nica și-au început povestea de iubire și toate au mers bine până când amanta a rămas însărcinată. Atunci, bărbatul a pus punct relație, spunându-i că nu o iubește și că nu și dorește un copil. La scurt timp după acest moment, amanta a fost implicată într-un accident și a pierdut sarcina. După ce a aflat de incident, Andi Bănică a decis să reia relația, provocând și divorțul de Irina Rimes, care nu a mai suportat situația.

Povestea dintre fostului soț al Irinei Rimes cu Nica a fost din nou pusă la încercare. Toate astea după ce ea a rămas însărcinată pentru a doua oară, iar de această dată cu gemeni. Istoria s-a repetat, iar Andi Bănică a decis să o părăsească din nou pe femeie.

"La scurt timp, Andi a revenit la Nica, implorând-o să-l ajute cu bani pentru că are grave probleme financiare şi că nu are ce mânca, pentru că a rămas fără nimic după divorţul de Irina Rimeş, care l-a lăsat cu casa goală. Nica îi cade din nou în plasă şi se întoarce la el, lăsându-se convinsă de promisiunile de amor ale lui Andi. A rămas din nou însărcinată, de data aceasta cu gemeni. Când aude vestea îi spune că nu are nevoie de ea şi de copiii ei, aşa că o abandonează din nou. Din cauza suferinţei, Nica pierde unul dintre gemeni şi ajunge la Reanimare, unde se luptă atât pentru viaţa ei, cât şi pentru a bebeluşului nenăscut", a declarat o sursă apropiată fostului cuplu Nica – Andi Bănică.