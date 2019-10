Adi Minune a chemat AMBULANŢA. Scandalos: ce le-a cerut manelistul medicilor!

Adi Minune s-a simţit rău din cauza unei răceli. Medicii care au sosit la locuința celebrului manelist s-au așteptat, poate, la ceva mult mai grav. Dar a fost vorba doar de o perfuzie, scrie Cancan.

Imagine FABULOASĂ de la aniversarea lui Adrian Minune. Manelistul a avut un tort mai înalt ca el FOTO

Gestul manelistului a stârnit controverse, mai ales că, la nivelul Capitalei, sunt probleme serioase atunci când apar situații extreme, iar ambulanța întârzie. Respectivele întârzieri, fatale, uneori, au printre cauze și astfel de apeluri care pot fi, la limită, considerate nejustificate.

SCANDAL MONSTRU la VOCEA ROMÂNIEI după ce fiica lui Adrian Minune a urcat pe scenă. Nu s-a văzut la TV

Adi Minune tocmai a împlinit 45 de ani: "Am vrut să mă bucur de mine, de familia mea. Când treci de o vârstă... Am 45 de ani. Vreau să trăiesc pentru mine şi pentru familia mea. Voiam să mă descopăr, să văd ce pot să fac ca ai mei copii să se bucure de prezenţa mea. Am stat mai mult în vacanţă. M-am bucurat de soare. Am vrut să fac ce îmi doresc, meseria nu îmi permite nici măcar să fiu bolnav. Nu ştii când se face întuneric în viaţă".