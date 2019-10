Articol publicat in: Economie

Administratorii de bloc vor avea noi sarcini. Ce OBLIGAŢII vor mai avea de îndeplinit

Dotarea clădirilor cu dispozitive de reglare automată a temperaturii şi cu sisteme pentru reîncărcarea vehiculelor electrice sunt doar două dintre obligațiile pe care le vor avea pe viitor investitorii, proprietarii și administratorii de imobile și care se regăsesc într-un proiect de lege relansat în dezbatere publică, după ce a fost publicat în vară sub forma unui proiect de ordonanță a Guvernului. Foto: reper24.ro Cele mai importante modificări îi vizează atât pe investitori, proprietari și administratorii de imobile, precum și pe auditorii energetici și urmăresc creșterea performanței energetice a clădirilor și obținerea și centralizarea de informații privind clădirile auditate energetic, scrie dcbusiness.ro. Citeşte şi Administratorii de bloc nu mai pot fugi cu banii de întreţinere. Asociaţiile, obligate să deschidă conturi bancare de luna viitoare Puncte de reîncărcare pentru mașinile electrice Investitorii, proprietarii și administratorii clădirilor rezidențiale și nerezidențiale vor fi obligați să instaleze sisteme destinate reîncărcării vehiculelor electrice. Măsura vizează atât clădirile noi, cât și clădirile existente care sunt supuse unor renovări majore.Obligația de a instala puncte de reîncărcare a mașinilor electrice va exista atât pentru parcările interioare imobilelor, cât și pentru cele ce le aparțin și sunt situate în apropierea acestora. Dspozitive de reglare automată a temperaturii Obligația de a dota clădirile cu sisteme de autoreglare pentru reglarea distinctă a temperaturii și calității aerului interior îi vizează pe investitori și se va aplica doar pentru clădirile noi, cu certificat de urbanism emis după data de 10 martie 2020. Auditorii energetici Proiectul impune o nouă obligație și pentru cei ce auditează clădirile din punct de vedere energetic. Mai exact, pe lângă certificatele și sintezele rapoartelor de audit energetic, auditorii vor trebui să transmită MDRAP și rapoartele de inspecție a sistemelor tehnice ale clădirii, informațiile conținute de acestea fiind utilizate pentru dezvoltarea unei baze de date la nivelul ministerului.

