ADN suspect găsit în maşina lui Gheorghe Dincă. Ar putea fi un al doilea complice: "Luiza a fost dată la pont" VIDEO

Gheorghe Dincă ar putea să fi fost ajutat şi de un alt complice în răpirea şi sechestrarea fetelor. Există suspiciuni opotrivit cărora un ADN necunsocut ar fi fost identificat de anchetatori în maşina monstrului din Caracal.

Monica Melencu: "Luiza a fost dată la pont"

"Luiza nu se urca...si sustin ca Luiza a fost data la pont de o persoana care a cunoscut-o. Luiza in acea masina..daca era Dinca, era insotit de o persoana. Luiza s-a urcat cu o persoana sigura in masina, o persoana cunoscuta sau cineva de incredere", a declarat Monica Melencu la România TV.

De ce se temea Luiza să nu fie traficată?

Coleg celulă: Bun aia era scena dar tu te aflai într-o altă scenă acum…

DINCĂ Gheorghe: Da.

Coleg celulă: Tu și Luiza.

DINCĂ Gheorghe: Ea ce trăda? Mă trădase pe mine…

Coleg celulă: Păi nu știu…

DINCĂ Gheorghe: DA, NU… ea singura chestie a zis CĂ SĂ NU O DAU ”LA PRODUS”.

Coleg celulă: Să n-o dai la produs!

DINCĂ Gheorghe: SĂ NU O TRIMIT ÎN AFARĂ…

Coleg celulă: Deci îți repeta asta?

DINCĂ Gheorghe: Da. Deci asta a zis.

Portretul pe care psihologul i l-a făcut iniţial suspectului din Cazul Caracal:

"Iniţial am refuzat să îl văd pe Dincă deoarece am vrut să văd mai întâi locul faptei. Două chestiuni m-au intrigat: în primul rând aspectul interior al camerei în care au fost ţinute fetele şi apoi acel chepeng care acoperea o fostă groapă de vizitare auto. Era un fel de fosă-cisternă despre care a spus că era un adăpost anti-atomic. Acela era un loc destinat contenţiei victimelor, fapt care nu s-a demonstrat în anchetă. Dincă are 117 kg. Nu ar fi avut loc să stea acolo în caz de ceva. Camera în care le-a ţinut pe fete avea o sursă de lumină, dar victimele au fost ţinute pe întuneric. Era o condiţie care ducea la creşterea excitaţiei sexuale. Uşa se deschidea în interior, iar în dreapta ei, la o înălţime de 70 de cm era un cui cu un mănunchi de chei care deschideau uşa. Fetele nu puteau ajunge acolo, deoarece au fost practic priponite. Aveau ochii acoperiti cu scoci şi gura, iar televizorul era dat tare când erau lăsate singure. (...) Dincă este un tip care s-au autoizolat progresiv, cu o stimă de sine scăzută, cu o limitare gravă a tot ceea ce ar fi însemnat intruziune în mediul său gospodăresc, un om cu probleme psihice", a declarat profilerul Dumitran într-un interviu acordat lui Marius Tucă.

Luiza Melencu, tânăra de 19 ani din localitatea Dioşti, judeţul Dolj, a dispărut fără urmă în luna aprilie 2019, după ce s-a urcat într-o maşină de ocazie, pe o stradă din Caracal. Procurorii DIICOT, cei care anchetează cazul, l-au acuzat pe Gheorghe Dincă, un bărbat de 66 de ani din Caracal, că a răpit-o, violat-o şi ucis-o pe tânără, dar şi pe o altă adolescentă din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, Alexandra Măceșanu.

Gheorghe Dincă se află în arest preventiv din luna iulie. Gheorghe Dincă a recunoscut inițial că le-a ucis pe cele două fete, însă acum, când procurorii se pregătesc să trimită dosarul în judecată, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora el a cerut să fie reaudiat pentru a spune că, de fapt, nu ar fi ucis-o pe Luiza Melencu.