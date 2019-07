Adrian Cristea, adevărul despre poza cu el gol trimisă Biancăi Drăguşanu. Cum a ajuns imaginea în toată presa FOTO

Adrian Cristea, 35 de ani, a vorbit la emisiunea GSP LIVE despre poza nud cu el apărută în Cancan în anul 2010, pe vremea când fostul fotbalist evolua pentru Dinamo.

"Am trimis poza unei femei. Asta a fost singura chestie. Cu online-ul ăsta știi cum e. Din chestia asta am învățat să fiu mai atent. Nu poți să ai încredere în nimeni. Atunci am trimis poza unei iubite. Ei îi trimiteam poza. Contează oamenii de lângă tine", a declarat Adrian Cristea.

La vremea respectivă, Bianca Drăgușanu recunoștea că poza i-a fost trimisă ei, cei doi având o relație în acel moment.

"Păi, eu mi-am dus calculatorul la devirusat şi cel care l-a luat să-l repare nu mi l-a mai adus nici astăzi. Aşa au ajuns la Cancan. I-am zis că până vineri fac plângere penală împotriva lui dacă nu-mi recuperez fotografiile. La mine pe telefon se vedea doar bustul, iar de la brâu în jos era o umbră. Cei care au pus mâna pe poze au rezolvat problema asta în photoshop", declara la acea vreme Bianca Drăgușanu.