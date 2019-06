Adrian Sârbu şi Marius Tucă şi-au făcut televiziune. Smart TV, canal de jurnalism şi cultură urbană, a obţinut licenţa de la CNA

“Iniţiativa porneşte de la o constatare comună: publicul urban, cu anumită suficienţă materială şi cu o educaţie superioară, la fel ca şi cei care aspiră la acest statut, se regăseşte din ce în ce mai puţin în faţa ecranelor tv. El este prezent, în schimb, în faţa ecranelor smart, telefon, tableta, etc. Smart TV va fi un canal de jurnalism şi cultură urbană”, a declarat Adrian Sârbu.



Canalul urmează să fie lansat în ultimul trimestru al lui 2019.



“Produsul nostru este social-television, cana tv şi comunitate socială, consumat pe toate device-urile, dar în primul rând un canal clasic de televiziune, transmis pe cablu”, a mai spus Adrian Sârbu.



“România suferă la capitolul jurnalism independent, adevărat şi Smart Tv îşi propune să readucă ideea de jurnalism veritabil. Cred că acestea lipsesc pe piaţa tv şi rar am văzut reporteri în adevăratul sens profesional al cuvântului. Ne propunem ca programele să aibă independenţa subiectivă a realizatorilor şi producătorilor”, a declarat Marius Tucă.



Smart TV se doreşte să fie furnizor de conţinut care oferă publicului o experientă completă: acesta se uită la TV, urmăreşte producţia în Video On Demand, citeşte site-ul şiîşi face cu mouse-ul propria grilă de produse jurnalistice marca Smart.



CNA a analizat, joi, o solicitare a societăţii S.C. Smart TV Management SRL Bucureşti de acordare a unor licenţe audiovizuale prin satelit şi reţele de comunicaţii electronice pentru Smart TV/ Smart TV HD Bucureşti. Decizia din CNA a fost luată în unanimitate de cei opt membri prezenţi la şedinţă.



Asociaţii societăţii S.C. Smart TV Management SRL Bucureşti sunt Aleph Media (50%) şi Marius Tucă (50%), iar administratori sunt Adrian Sârbu şi Marius Tucă.



Această televiziune va avea un profil generalist, cu 56% producţie proprie şi 44% producţie străină. Programele vor fi de informare (23%), educative (2,7%), culturale (8,7%). Investiţia în programe va fi de 2 milioane de euro.



Televiziunea va oferi programe jurnalistice şi culturale, care sunt produse şi percepute ca formate de educaţie şi infotainment, potrivit dosarului depus la CNA. Categoriile de programe difuzate vor fi informative, culturale, emisiuni de divertisment, magazine, filme, seriale, documentare.