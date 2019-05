Afla 6 stimulente suprinzatoare dar eficiente pentru cresterea libidoului tau

Nu tot ce te starnea inainte la partenerul tau mai functioneaza peste ani. Da, cu siguranta ai auzit multe sfaturi pentru cresterea libidoului si deci pentru revigorarea vietii sexuale, cum ar fi sa faceti masaj unul celuilalt, sa mancati multa telina sau sa va uitati la un maraton de filme xxx. Chiar si daca aceste tehnici cunoscute dau rezultatul asteptat, dupa un timp intra in rutina, devin la randul lor expirate si te intorci de unde ai plecat: ai probleme cu libidoul ca sa iti mentii o viata sexuala echilibrata.

Din fericire, stiinta a descoperit cateva noi modalitati surprinzatoare dar care dau roade pentru stimularea apetitului sexual, asa cum prezinta dr Irwin Goldstein, director de medicina sexuala la Spitalul Alvarado din San Diego, care le recomanda cu caldura tuturor celor care vor sa isi mentina armonia sexuala in familie.

Trage o sperietura zdravana!

Ia in calcul sa iei o lectie de surf sau de ski alaturi de partenerul tau in loc sa te plimbi linistit si romantic pe malul marii sau prin zapada. Dupa ce corpul se afla intr-o stare cu adrenalina la maxim (cum ar fi si un bungee jumping sau orice care te face sa te sperii pentru siguranta ta, din pricina emotiilor la limita) atat barbatii cat si femeile gasesc partenerul mult mai atractiv sexual, dovedeste un studiu recent publicat in "Arhivele comportamentului sexual".

Explicatia? Cand faci ceva excitant pentru sistemul nervos activat instantaneu, inima bate nebuneste iar cele doua se comporta similar cu situatia in care esti excitat sexual, explica dr Cindy Meston, seful grupului de cercetatori ai studiului si coautor al cartii "De ce fac sex femeile". Asadar, nu iti consuma toata energia in activitatea pe care o alegi sa iti puna inima la goana. Mai lasa un pic si pentru... dupa aceea.

