Al 60-lea atentat în Franţa: Teroristul s-a inspirat din tragedia din 11 Septembrie 2001, de la World Trade Center

Autor: Alina Costache Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 55 min) // Sursa: romaniatv.net Al 60-lea atentat a fost dejucat în Franţa şi un bărbat care voia să se inspire din atentatele de la 11 Septembrie 2001 din SUA a fost inculpat inculpat pentru că a încercat să deturneze un avion.

Ministrul francez de Interne Christophe Castaner a anunţat că un ”al 60-lea atentat” a fost dejucat din 2013, înainte de atacul cu cuţitul la Prefectura Poliţiei Parisului, la 3 octombrie, şi a precizat că a fost vorba despre un plan de deturnare a unui avion, relatează AFP.



”Nu au fost dejucate atentate după 3 octombrie”, a declarat el, răspunzând unei întrebări, joi seara, în emisiunea ”Aveţi cuvântul” ("Vous avez la parole") a postului France 2.



În schimb, a adăugat ministrul, ”chiar înainte” de această dată, un al 60-lea atentat din 2013 încoace a fost dejucat de către serviciile de informaţii.



A fost vorba, a declarat el, ”despre un individ care voia să se inspire din (atentatele de la) 11 septembrie” 2001 în Statele Unite.



Întrebat dacă această persoană voia să deturneze un avion, Castaner a răspuns ”acesta era planul său. Era pe cale să organizeze asta”.



Acest bărbat a fost arestat de către forţele de ordine, a precizat el, fără să prezinte alte detalii.



Potrivit unei surse judiciare, un bărbat a fost inculpat la 26 septembrie cu privire la o ”asociere de răufăcători teroristă” şi a fost încarcerat.



O sursă apropiată dosarului a confirmat că bărbatul este acuzat de faptul că a vrut să deturneze un avion. loading...

