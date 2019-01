ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Negocieri împotmolite între USR şi PLUS din cauza listelor de candidaţi

Negocierile între USR și PLUS au loc joi, urmând ca USR să aibă sâmbătă o ședință a Comitetului Politic unde vor fi discuții despre candidaturile pe liste comune la europarlamentare.

Cu toate că o decizie în acest sens ar trebui luată la evenimentul de la sfârșitul acestei săptămâni, hotărârea ar putea fi amânată pentru finalul săptămânii viitoare. Intenția amânării vine din partea partidului condus de Dacian Cioloș, au explicat sursele citate.

O variantă de lucru dorită de USR a listei comune îi are pe primele trei locuri pe Dacian Cioloș - PLUS, Cristian Ghinea - USR și Clotilde Armand - USR, potrivit surselor citate.

De cealaltă parte, PLUS ar vrea ca lista comună să fie deschisă de Dacial Cioloș - PLUS, urmat de Cristian Ghinea - USR, apoi Dragoș Pîslaru - PLUS, Dragoș Tudorache - PLUS, Nicolae Ștefănuță - USR, Vlad Marius Botoș - USR, Ramona Strugariu - PLUS, Vlad Gheorghe - USR, Alin Mituță PLUS.