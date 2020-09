ALEGERI LOCALE 2020. Raed Arafat nu va vota duminică

ALEGERI LOCALE 2020. "Nu am, cum îi spune, flotant, așa că nu pot. Și îi țin locul unui coleg, așa că nu pot. Am domiciliul la Mureș, nu mi-am făcut buletin încă.”, a spus șeful DSU la Digi 24.

Raed Arafat: "Riscăm să avem o iarnă extrem de dificilă". Ce spune şeful DSU despre închiderea şcolilor şi un nou LOCKDOWN

Raed Arafat a declarat că nu este un exemplu bun, regretă că nu poate vota și este dezamăgit de lipsa mijloacelor de vot alternative.

Secretarul de stat din MAI Raed Arafat afirmă că autorităţile şi-au propus să nu ajungă din nou la măsuri restrictive drastice cauzate de răspândirea epidemiei de COVID-19, însă nu este exclusă implementarea unor astfel de măsuri dacă situaţia va deveni "dramatică”. "Noi am zis că vom merge pe ideea măsurilor zonale sau regionale, dar este clar că never say never. (...) Este posibil la orice moment, dacă evoluţia va fi una dramatică, să se ia măsuri mai drastice”, a declarat oficialul din MAI.