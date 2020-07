ALEGERI LOCALE 2020. Robert Negoiţă: "Eu am adus-o pe Gabriela Firea în politică. Sunt dezamăgit"

ALEGERI LOCALE 2020. "Bucureștiul este un oraș blocat. Acest oraș se sufocă. Voi susține acel candidat care are șanse de a câștiga. Nu exclud susținerea lui Nicușor Dan sau ca noi să avem un candidat propriu sau să facem alianță cu cineva. Nu exclud susținerea lui Victor Ponta. Nu voi susține pe cineva care a dovedit ce poate face sau ce nu poate face (n.r. despre Gabriela Firea). O spun cu foarte mult regret. Chiar am crezut că fiind o echipă unită vom reuși să facem niște lucruri. Sunt foarte dezamăgit. Sunt foarte trist. Eu am adus-o pe Gabriela Firea în politică. Eu i-am cedat locul de președinte al PSD Ilfov, eu i-am cedat locul de președinte al PSD București, eu i-am propus să candideze ca senatoare.

Nu pot să uit perioadele în care nu puteam să ies afară pentru că mă mâncau țânțarii. Aceste lucruri chiar m-au afectat. Am fost sabotat îl ultimii 4 ani și nu o dată.

Acel candidat care va face transparente cheltuielile va avea susținerea mea, indiferent cine este el.", a declarat Robert Negoiță.