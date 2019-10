Articol publicat in: Life

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Ce spun runele despre viitorul preşedinte al României

Autor: Alina Costache Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Numerologul Mihai Voropchievici explică la "Adevăruri ascunse" de ce fel de preşedinte are nevoie România, din punct de vedere astrologic. ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019, previziunile numerologului Mihai Voropchievici. "Dăncilă şi Iohannis au şanse 50-50 la prezidenţiale. România e în zodia Vărsătorului. Când a fost candidat domnul Geoană i-a dat la rădăcină. Era zodie de apă, el fiind Rac, şi l-a terminat. Dăncilă e Săgetător, se potrivesc doar aşa, de complezenţă, se strălucire. Nouă ne trebuie o zodie pragmatică, un Leu care să ştie să lupte pentru el, nu zodii din astea visătoare, că numai de-astea am avut până acum. Klaus Iohannis e Gemeni. Dualitatea Gemenilor şi cu tendinţa de utopie, de a trăi iluzoriu, cum se potriveşte? Minte-mă, dar minte-mă frumos. De asta am avut parte", a spus Voropchievici. loading...

