"La orele 14:30, participare la vot asemanatoare cu turul 2 din 2009 si ceva mai mare decit turul 1 2019. Estimarea arata ca se va duce spre 52% - doar in tara. Cit era si estimarea in sondaje in ultimele saptamani. Daca adaugam si cele aprox 4-5 puncte procentuale din strainatate, rezulta o participare totala la vot de 57-58", scrie Palada.







EXIT POLL ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Totul se joacă, avem primele cifre, nimeni nu se aştepta la o diferenţă aşa mică