ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019, TURUL 2. Theodor Paleologu: "Românii votează între două catastrofe. Lăsaţi deoparte orice speranţă"

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019, TURUL 2. Theodor Paleologu a mers la vot însoţit de fiul său, Mihai. "Ziua votului este o zi de sărbătoare pentru democraţie. Nu e deloc cazul astăzi, este o zi tristă, este o zi ruşinoasă pentru România, în care, de fapt, nu există nicio speranţă de schimbare.

Românii votează între două catastrofe, între două forme ale continuităţii faţă de ultimii ani şi îmi vine un minte un vers din 'Infernul' lui Dante - 'Lăsaţi orice speranţă'. De fapt, am votat împotrivă, spre deosebire de primul tur când am votat pentru, am votat pentru nişte valori, am votat pentru viitor, am votat pentru schimbare. Acum, a doua oară, am votat împotrivă, împotriva unui rău mai mare", a afirmat duminică Paleologu, la Liceul "Spiru Haret" din Sectorul 2 al Capitalei.

Citeşte şi ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019 TURUL 2. Dan Barna: Am votat pentru ca dosarul 10 august să fie finalizat

El a spus că aceasta este "o zi tristă care încheie o campanie aproape inexistentă".

"Asta este realitatea cu care ne confruntăm şi sper ca românii să reţină această lecţie, această lecţie dureroasă pentru democraţia românească, o zi tristă care încheie o campanie aproape inexistentă, fără dezbateri, în care democraţia a fost batjocorită de principalii candidaţi şi în care cele două mari partide şi-au arătat incapacitatea de a selecta candidaţi pe măsura funcţiei prezidenţiale. Dar, evident, acestea fiind zise, trebuie să ne exercităm dreptul de vot, fără vreo speranţă cine ştie ce mare", a mai spus Theodor Paleologu.