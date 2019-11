ALEGERI PREZIDENTIALE 2019, TURUL II. PSD: "Iohannis refuză dezbaterea pentru că nu are răspunsuri la întrebările despre casele sale"

ALEGERI PREZIDENTIALE 2019, TURUL II. ”După ce a încasat-o de la Ponta, Iohannis n-a mai intrat niciodată în ring cu cineva de la PSD. A căpătat o fobie faţă de PSD, o stare patologică de frică obsedantă faţă de acest partid. De aceea atacă PSD. Ca să îşi facă curaj. Dar are curaj să se bată cu PSD doar când PSD nu e de faţă. Are curaj doar când nu e nimeni care să îi dea o «palma» usturatoare sau să îi pună întrebări”, a scris, marţi, pe Facebook, Mihai Fifor.

Acesta consideră că şeful statului ”nu vine la dezbatere pentru că ştie că nu are cum să câştige”.

”Nu are ce să prezinte oamenilor. Raportul său de activitate este doar o pagină goală, pentru ca asa este si mandatul sau. Nu are răspunsuri la întrebările despre casele sale. Nu are cum să explice de ce l-a protejat pe complicele torţionarilor comunişti. Nu poate spune de ce nu a renunţat la imunitate aşa cum a promis! Nu are nimic bun de arătat, dar are multe lucruri rele de ascuns. De aceea fuge ca un laş, nu doar de o dezbatere cu PSD, ci de orice răspundere publică”, a mai scris Fifor.

Acesta atşează mesajului o fotografie în care Iohannis este caricaturizat ca o găină care fuge de PSD.

ALEGERI PREZIDENTIALE 2019, TURUL II. PSD a transmis, luni, o scrisoare către echipa de campanie a lui Klaus Iohannis în care solicită organizarea a cel puţin două dezbateri între cei doi candidaţi înaintea turului al doilea ale alegerilor prezidenţiale.

”E foarte important ca cetăţenii să poată face direct comparaţia între cei doi candidaţi şi să-l aleagă pe acela sau pe aceea care merită cu adevărat să fie preşedintele României pentru următorii cinci ani”, susţine Lia Olguţa Vasilescu, cea care semnează documentul în numele PSD.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni seară, la sediul PNL, că ”PSD încearcă deja tot felul de manevre” imediat după primul tur de scrutin şi le-a cerut românilor ”maximă vigilenţă” şi să meargă la vot.

La rândul său, şeful de campanie al PNL, Dan Motreanu, a anunţat, luni seară, că liberalii şi Klaus Iohannis au decis că nu vor exista dezbateri cu Viorica Dăncilă înaintea turului al doilea al alegerilor prezidenţiale.

Echipa de campanie a PNL consideră că dezbaterea ”nu ar aduce nimic în plus” şi nu ar aduce nicio clarificare, având în vedere că cei doi candidaţi au avut funcţii în ultimii ani, iar poziţiile şi activitatea lor politică este cunoscută de cetăţeni.

"Din punctul de vedere al echipei de campanie, este foarte clar că nu trebuie să aibă loc dezbateri pentru că democraţia înseamnă în primul rând întâlnirea cu cetăţeanul. Mergem pe aceeaşi strategie ca la primul tur – un şir de întâlniri cu organizaţiile şi cetăţenii", a declarat, luni seară, Dan Motreanu, la finalul şedinţei cu liderii partidului şi candidatul Klaus Iohannis.

Acesta a precizat că nu va exista un miting în Bucureşti, ci întâlniri cu liberalii şi cetăţenii în ţară.

"Preşedintele nu se teme de o confruntare. Cred că cei doi candidaţi sunt bine cunoscuţi, au avut funcţii executive în România, activitatea lor politică este cunoscută, punctele de vedere sunt cunoscute, iar o confruntare nu-şi are rostul pentru că nu aduce nimic în plus. Nu cred că este nimic de clarificat. Cetăţenii conosc foarte bine care au fost poziţiile politice ale celor doi candidaţi şi o confruntare nu ar aduce nimic în plus, din punctul de vedere al nostru, al echipei de campanie", a mai spus Motreanu.

"Din 47 de judeţe, punând şi sectoarele Bucureştiului, am câştigat 37 şi sperăm că vom câştiga 40", a adăugat acesta.

Întrebat ce probleme au identificat după primul tur, Moreanu a explicat: O mică demobilizare a electorilor noştri avaând în vedere că domnul Klaus Iohannis se afla într-o poziţie foarte fiarte bună şi electorii noştri au spus că lucrurile sunt deja tranşate. Ceea ce nu este aşa. Bătălia cu PSD este foarte grea, foarte dificilă şi-i aşteptăm pe toţi românii care vor să aibă o altă guvernare în România să vină alături de noi".

PSD vrea ca dezbaterile să se organizeze "într-un cadru transparent şi cu moderatori imparţiali, astfel încât cei doi candidaţi să beneficieze de şanse egale".