ALEGERI PREZIDENTIALE. Viorica Dăncilă a încheiat campania electorală acasă: "O să lupt pentru Teleorman"

ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Nu a fost uşor, cred că am fost cel mai jignit prim ministru, cred că judeţul Teleorman a fost cel mai criticat, mulţi ar fi vrut să-l scoată de pe harta României, dar noi suntem oameni puternici şi mergem înainte şi ştim că atunci când vrem ceva, atunci când dorim un lucru bun luptăm pentru acel lucru. Acum, aici la Teleorman, am venit o cu zi înainte de încheierea campaniei electorale pentru primul tur, am venit să vă spun tuturor celor care au fost alături de mine şi la bine şi la greu că nu o să vă dezamăgesc, că o să lupt pentru Teleorman, pentru fiecare judeţ, pentru fiecare român şi România, că nu o să cedez presiunilor din partea celor care cred că-şi pot permite orice în această ţară, că nu voi lăsa nicio clipă pe cei care au venit acum la putere să ia decizii împotriva bunicilor şi părinţilor noştri, că voi face cea mai dură opoziţie împotriva celor care vor să ne îngenuncheze", le-a spus fostul prim ministru celor prezenţi la mitingul electoral.

Dăncilă a criticat vehement actualul guvern, acuzând că vine cu un program de guvernare "antiromânesc, care condamnă din nou la sărăcie, un program de guvernare care se adresează doar lor pentru că nu se pliază pe realitatea din România sau pe ceea ce vor oamenii".

Şi preşedintele Klaus Iohannis a fost ţinta criticilor liderului PSD, aceasta acuzându-l pe Iohannis că este "dictator" şi spunând că a "eşuat".

"Dictatorul Ioahnnis vrea să fie preşedintele României, prim ministru, să aibă parlamentul meu, comisarul meu, dar îi spun de aici, de la Teleorman, România este a românilor şi în deciziile preşedintelui trebuie să se regăsească fiecare dintre noi. Părinţii şi bunicii noştri s-au săturat de tristeţe şi de griji au nevoie de oameni care să vină lângă ei şi să-i sprijine când au nevoie. Avem un preşedinte care e avid de putere, dorinţa lui e să aibă cât mai multă putere în această ţară. Decizia lui este să desfiinţeze PSD, să distrugă acest partid, să-l ducă în istorie. Oare ce preşedinte într-un stat membru al UE ar avea această abordare extremistă? Eu cred că niciunul", a mai spus Dăncilă.

Ea l-a comparat pe şeful statului cu "un diriginte" care "şi-a luat elevul şi a mers în prima şedinţă de guvern".

"Ca un diriginte, şi-a luat elevul şi a mers la prima şedinţă de guvern să ne spună ce? Că pesedişti au avut o guvernare eşuată? Eşuată a fost toată perioada în care a fost preşedintele României, un preşedinte absent. Pentru că o guvernare eşuată nu este aceea care aduce România pe locul 2 din punct de vedere al creşterii economice între statele UE, nu este o guvernare care creşte şi salarii, care investeşte în spitale în comunităţile locale. Din vacanţă aceste lucruri se văd foarte greu pentru că preşedintele Iohannis nu a venit niciodată în mijlocul românilor să vadă care sunt problemele, care e situaţia în această ţară", a mai spus Dăncilă.