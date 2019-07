Alertă în Alaska! Temperaturi record în acest an! Aşa ceva nu s-a mai pomenit vreodată

Este alerta in Alaska si asta dupa ce meteorologii au emis un avertisment fără precedent. Sunt așteptate temperaturi record în următoarele zile în statul american care era obișnuit să îndure frigul de origine polară.

A fost inregistrat si recordul absolut de temperatura 32,2 grade Celsius asta in conditiile in care maxima precedenta de 29,4 grade Celsius a fost consemnata in urma cu 50 de ani.

Conform CNN, intreaga luna iunie a batut toate recordurile in statul Alaska, fiind cea mai calda din toate timpurile asta in conditiile in care in mod normal in aceasta perioadă a anului, temperaturile nu trec de 16 grade Celsius. De altfel, autoritatile au luat masuri, printre care si interzicerea focurilor de artificii in anumite zone ale statului, in care exista riscul declansarii de incendii forestiere.