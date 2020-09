Alertă maximă în prima zi de şcoală. Autorităţile au descoperit 114 tipuri de măşti neconforme

"Cu ocazia începerii noului an școlar, InfoCons are plăcerea de a le ura elevilor, atât mici cât și mari, mult succes și multe realizări in noul an! De asemenea, dorim să le atragem atenția părinților asupra importanței pachețelului pentru școală al celor mici. Nu uitați, un simplu sandviș poate conține până la 42 E-uri! Atentie la modul de depozitare si termenul de valabilitate. Multe produse care sunt parte componenta a unui sandvis mai ales in aceste zile calduroase au ca mod de depozitare o temperatura de pana la +5 C. Descărcați aplicația gratuită InfoCons pentru a scana codul de bare al produselor și a vedea exact ce număr de aditivi alimentari au acestea!", este avetismentul InfoCons.

"Totodata purtarea mastii este obligatorie atat in unitatea scolara cat si in curtea acesteia, dar atentie la tipul de masca achizitionat mai ales pentru copii si adolescenti. Trebuie sa fie atenti atat din punctul de vedere al contactului direct cu fata cat si din punctul de vedere al faptului ca acestia respira prin astfel de produse. In prezent sunt 114 tipuri de masti neconforme", mai precizează InfoCons.