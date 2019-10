Articol publicat in: Sanatate

Alertă medicală în România. Dispar de pe piaţă zeci de medicamente. Sute de mii de oameni, lăsţi fără tratament

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Dan Zaharescu, directorul executiv al Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM), a declarat vineri, într-o dezbatere, că preţurile pentru 128 de medicamente expiră preţurile de la 1 noiembrie. 30 dintre acestea nu au alternativă terapeutică. "Sunt 128 de medicamente al căror preţ expiră la 1 noiembrie şi din acestea aproximativ 30 de medicamente nu au alternativă terapeutică pe piaţa românească. Acest lucru este cunoscut de mai bine de un an, din momentul în care au fost depuse dosarele de preţuri, anul trecut, pentru corecţie. Companiile nu au acceptat preţurile respective din motive diverse, dar lucrurile fiind cunoscute la nivelul Ministerului Sănătăţii nu s-a luat nicio măsură. Din păcate, vorbim de un milion şi jumătate de oameni care în luna iulie se tratau cu aceste medicamente şi care sunt pacienţi din foarte multe arii terapeutice - medicaţie a aparatului cardiovascular, a sistemului respirator, a sistemului nervos central, cancer etc. (...) Unii (pacienţi - n.r.) vor avea alternative terapeutice, nu ştiu dacă la preţ mai mare sau mai mic, sau vor trebui să coplătească o anumită sumă de bani pentru a-şi putea asigura tratamentul, dar cert e că o nevoie stringentă a pacienţilor a fost din păcate ignorată o perioadă foarte lungă de timp", a afirmat Dan Zaharescu. Scandal pe piaţa farmaceutică! Distribuitori: Ministerul Sănătăţii propune interzicerea exportului paralel fără respectarea legislaţiei Directorul ARPIM susţine că nu sunt soluţii care să asigure accesul pacienţilor în timp util la medicamentele de care au nevoie. "În acest moment, soluţiile care pot fi luate în considerare nu sunt soluţii care să poată să asigure accesul pacienţilor în timp util la medicamentele de care au nevoie, pentru că atâta vreme cât se ştia că medicamentele nu mai pot fi comercializate de la 1 noiembrie companiile au avut grijă să aibă stocuri cât mai aproape de zero la data respectivă, pentru că altfel distrugerea acelor medicamente care nu mai pot fi comercializate este foarte costisitoare", a explicat Zaharescu Pe de altă parte, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a afirmat că există soluţii pentru ca medicamentele să rămână pe piaţă. "Există soluţii care se pot aplica. Sunt trei variante de lucru. În această după amiază vom lua o decizie împreună cu cei care au făcut aceste propuneri", a spus Pintea. Directorul Unifarm, Adrian Ionel, a precizat că lipsa unui consens între producători şi politica de preţ a dus la acest blocaj pe piaţa medicamentelor. "S-a ajuns în această situaţie în lipsa unui consens între producător şi politica de preţ a statului român, producătorii considerând în acest moment că nu e avantajos pentru ei ca aceste medicamente să rămână pe piaţa din România, retrăgându-le înainte de termen, pentru a evita cheltuielile cu incinerarea, mă rog, distrugerea lor în general", a spus Adrian Ionel. loading...

