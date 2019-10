ALERTĂ METEO. ANM a emis COD GALBEN înainte de weekend

COD GALBEN

Valabil de la : 18-10-2019 ora 6:00 până la : 18-10-2019 ora 9:00



In zona : Județul Prahova: Ploiesti, Mizil, Brazi, Urlați, Valea Călugărească, Bucov, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Blejoi, Ciorani, Poienarii Burchii, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Gorgota, Râfov, Sângeru, Drăgănești, Iordăcheanu, Păulești, Podenii Noi, Tomșani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Mănești, Fulga, Cocorăștii Colț, Gornet-Cricov, Balta Doamnei, Tinosu, Gura Vadului, Sălciile, Apostolache, Plopu, Boldești-Gradiștea, Gherghița, Vadu Săpat, Lapoș, Călugăreni, Tătaru, Jugureni, Olari, Fântânele;

Județul Giurgiu;

Județul Ilfov;

Județul Dâmboviţa: Găești, Titu, I. L. Caragiale, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Băleni, Dragodana, Răcari, Bucșani, Crevedia, Petrești, Văcărești, Cojasca, Lungulețu, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Comișani, Odobești, Tărtășești, Dărmănești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Niculești, Nucet, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Raciu, Morteni, Lucieni, Vlădeni, Perșinari, Valea Mare, Gura Foii, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești;



Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m

Valabil de la : 18-10-2019 ora 3:15 până la : 18-10-2019 ora 9:00



In zona : Județul Constanta;

Județul Tulcea;



Se vor semnala : - ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m

Valabil de la : 18-10-2019 ora 3:00 până la : 18-10-2019 ora 9:00



In zona : Județul Brăila;

Județul Ialomiţa;

Județul Buzău: zona joasă;

Județul Călăraşi;



Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m

Observatii : fenomenul este în extindere treptată

Valabil de la : 18-10-2019 ora 3:00 până la : 18-10-2019 ora 9:00



In zona : Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m