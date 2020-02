ALERTĂ METEO. Fenomenul care afectează România în următoarele ore

COD GALBEN

Valabil de la : 15-02-2020 ora 10:00 până la : 15-02-2020 ora 12:00



In zona : Județul Arad: Arad, Pecica, Sântana, Lipova, Chișineu-Criș, Curtici, Șiria, Vladimirescu, Vinga, Macea, Secusigiu, Zimandu Nou, Zăbrani, Ghioroc, Șimand, Șagu, Semlac, Sintea Mare, Mișca, Fântânele, Livada, Felnac, Zărand, Iratoșu, Covăsinț, Șofronea, Grăniceri, Păuliș, Socodor, Zădăreni, Peregu Mare, Olari, Pilu, Dorobanți, Frumușeni;

Județul Timiş: Timișoara, Recaș, Deta, Gătaia, Variaș, Săcălaz, Ciacova, Giarmata, Lenauheim, Ghiroda, Peciu Nou, Cărpiniș, Sânandrei, Periam, Satchinez, Orțișoara, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Jebel, Liebling, Jamu Mare, Biled, Denta, Cenei, Sacoșu Turcesc, Banloc, Pișchia, Giulvăz, Tormac, Uivar, Șandra, Șag, Moravița, Dumbrăvița, Voiteg, Becicherecu Mic, Iecea Mare, Mașloc, Dudeștii Noi, Ghilad, Birda, Chevereșu Mare, Pesac, Remetea Mare, Checea, Livezile, Foeni, Otelec, Fibiș, Pădureni, Nițchidorf, Parța, Bucovăț, Giera, Bogda;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m

COD GALBEN

Valabil de la : 15-02-2020 ora 9:00 până la : 15-02-2020 ora 11:00



In zona : Județul Alba: Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cergău, Roșia de Secaș, Hopârta, Rădești, Cut, Ohaba;



Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m

Valabil de la : 15-02-2020 ora 8:10 până la : 15-02-2020 ora 11:00



In zona : Județul Sălaj: Zalău, Șimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, Șărmășag, Crasna, Bobota, Pericei, Ip, Hereclean, Nușfalău, Măeriște, Bocșa, Valcău de Jos, Sălățig, Horoatu Crasnei, Marca, Meseșenii de Jos, Halmășd, Chieșd, Bănișor, Cizer, Vârșolț, Crișeni, Camăr, Dobrin, Boghiș, Șamșud, Coșeiu, Carastelec;

Județul Satu Mare: zona joasă;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m