Alex Bodi, show total în Dubai pentru Bianca Drăguşanu. A cheltuit o avere într-o singură noapte FOTO

Bianca Drăguşanu şi Alex Bodi au ieşit în club alături de mai mulţi prieteni, acolo unde iubitul blondinei s-a dat în stambă. Alex Bodi a comandat mai multe sticle de şampanie specială, care a costat aproape o avere.

În plus, pe un panou imens, numele lui Alex Bodi şi ale celorlalţi prieteni au apărut preţ de câteva momente, toate acestea sub privirile admirative ale Biancăi Drăguşanu, care se mândreşte cu bărbatul pe care îl are lângă ea şi care îi face toate poftele.