Alex Velea, dezvăluiri intime. Cu cate femei s-a iubit înainte să fie cu Antonia

Alex Velea a dezvăluit cu câte femei s-a iubit înainte să aibă o relaţie cu Antonia, iar numărul este impresionant.

"Pe la 18-20 de ani, eram înnebunit să fiu cu cât mai multe fete. Cred că am făcut sex cu peste 50! Dar eram un copil, nu voiam o relaţie stabilă sau o familie! Cel mai ciudat loc unde am făcut sex a fost curtea şcolii", a mărturisit Alex Velea.

Antonia a dat şi ea detalii din dormitor.

"Noi facem dragoste pe muzică metalică. Glumesc! Glumesc! Pe sâni, mai degrabă în zona asta, pentru că eu am pierce-uri pe sfârcuri. Nu prea am folosit la viaţa mea jucării sexuale. Nu prea am experimentat cu multe. Probabil după ce am născut şi trebuie să aştepţi, cred că vreo lună, o lună şi ceva. Nu, ştiţi când? Când am venit din America şi nu aveam relaţie, atunci cred că am stat vreun an sau doi ani fără să fac sex. Nu am nicio fantezie ciudată. Nici nu ştiu dacă-mi doresc fantezii ciudate", a spus Antonia.