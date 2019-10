Articol publicat in: Societate

Mama Alexandrei Măceşanu cere ÎN LACRIMI la RAI 3 ajutorul italienilor pentru găsirea fetei

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Alexandru Cumpănaşu şi mama Alexandrei Măceşanu au apărut la emisiunea Chi l’ha Visto, unde au cerut ajutorul italienilor, precum şi al românilor din această ţară, pentru găsirea fetei despre care autorităţile din România spun că ar fi sfârşit la Caracal, în casa lui Gheorghe Dincă. Foto: kanald.ro Cazul Caracal a ajuns în media italiană. "Săptămâna aceasta, invitaţii Federicăi Sciarelli la "Chi l'ha Visto?" vor fi Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei Măceşanu, o româncă de 15 ani care ar fi fost ucisă. Tudoriţa Măceşanu, mama Alexandrei, va fi, de asemenea, invitată, pentru a lansa un apel către spectatorii italieni. Amândoi sunt convinși că Alexandra nu a fost ucisă, ci răpită și se află acum în Italia. Alexandra a dispărut în România, pe 24 iulie", precizează leggilo.org. Citeşte şi BOMBĂ în cazul Caracal! S-A AFLAT: ce le-a spus Gheorghe Dincă agenţilor de la FBI Gheorghe Dincă a declarat procurorilor că le-a ucis pe Luiza Melencu, adolescenta de 18 ani dispărută în luna aprilie, şi Alexandra Măceşanu, fata de 15 ani dispărută în luna iulie. Bărbatul susţine că le-a răpit, le-a sechestrat şi le-a ucis, trupurile fiind arse într-un butoi metalic din curtea sa. Anchetatorii au găsit, în butoiul invocat, cenuşă, fragmente de oase şi dinţi, iar analizele efectuate de Institutul de Medicină Legală Bucureşti au arătat că, în proporţie de 99,93%, acestea aparţin Alexandrei Măceşanu. De asemenea, anchetatorii au găsit, la indicaţiile lui Dincă, la liziera unei păduri din Caracal, în saci, cenuşă şi resturi de oase, însă analizele legiştilor nu au putut stabili dacă acestea aparţin Luizei Melencu, o nouă expertiză urmnd să fie făcută în Statele Unite. Dincă este acuzat de trafic de minori, viol şi omor calificat.

