Alexandru Cumpănaşu, verificat de DNA la contractele pe bani publici

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 56 min) // Actualizat: (acum 56 min) // Sursa: romaniatv.net DNA a solicitat de la Ministerul Culturii documente legate de contractul pe care această instituție l-a încheiat, în septembrie anul trecut, cu fundația condusă de Alexandru Cumpănașu. Direcția Națională Anticorupție a solicitat cărțile de la Ministerul Culturii, însă instituția a trimis tot cele trei broșuri, pe care le prezentase pe larg și Libertatea. De asemenea, DNA a solicitat proiectul depus de asociația lui Cumpănașu la Minister, în cadrul concursului de proiecte pentru finanțare nerambursabilă. Până la această oră, potrivit unor surse din Ministerul Culturii, acel proiect inițial nu a fost încă găsit și trimis către DNA, anunţă Libertatea. Alexandru Cumpănaşu, suspendat de Colegiul Naţional de Apărare În urmă cu o lună, Libertatea a scris că Asociația pentru Implementarea Democrației (AID), condusă de Cumpănașu, a primit de la Ministerul Culturii o finanțare nerambursabilă de aproximativ 1 milion de lei. Aceasta s-a făcut în cadrul programului pentru Centenar, iar 840.000 de lei din acea sumă au fost plătiți ca drepturi de autor direct către Cumpănașu, în schimbul realizării a trei lucrări despre Marea Unire. Libertatea a dezvăluit că aceste trei lucrări sunt, de fapt, trei broșuri, de maximum 18 pagini fiecare, broșuri al căror conținut a fost copiat, cu mici modificări, de pe Wikipedia, Google sau de pe diverse site-uri. În replică, Alexandru Cumpănașu a susținut că este vorba despre trei cărți, cu peste 200 de pagini fiecare, pe care le-a scris într-o lună: „Am și eu niște capabilități, aveam ideile dinainte”. Versiunea lui Alexandru Cumpănașu a fost susținută și de răspunsul de la Ministerul Culturii, răspuns în care se arată că ar fi vorba despre trei volume, de peste 200 de pagini fiecare, tipărite fiecare în tiraje de 1.000 de exemplare. Alexandru Cumpănaşu are mai multe case decât Klaus Iohannis şi câştigă 20.000 de euro pe lună. Cât de bogat este, document oficial FOTO Alexandru Cumpănașu are o avere fabuloasă, de invidiat de către orice șef de companie privată, cu un venit personal lunar de 19 000 de euro, iar al soției de 10 000 de euro. Numai că, așa cum arată declarația de avere a lui Cumpănașu, banii săi și ai soției vin în principal din surse bugetare naționale, adică din bani publici. Alexandru Cumpănașu și-a declarat în declarația de interese apartenența la Marea Lojă Națională. Candidatul la alegerile prezidențiale, împotriva căruia BEC a depus plângere pentru suspiciuni de fraudă cu semnături falsificate, are 7 case, dintre care două cumpărate în 2016 și 2 în 2017. Are două autoturisme, dintre care unul Mercedes fabricat în 2018, are în conturi 260 000 de lei și 17 000 de euro. De la celebra sa Asociație pentru Implementarea Democrației a scos în 2018 cu titlu de drepturi de autor 580 000 de lei, iar pe numele soției, care este și consilier în Guvernul Dăncilă, tot drepturi de autor, în valoare de 300 000 de lei. Cumpănașu încasează salarii de la: SNSPA - unde predă cursuri deși nu are diplomă de licență, conform declarațiilor făcute de el însuși, marți, la Realitatea tv.

