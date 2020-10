Alexandru Mitriţă, debut fabulos în Arabia Saudita. A marcat golul victoriei pentru Al Ahli VIDEO

Alexandru Mitrita, care a intrat pe teren in minutul 62, a marcat in minutul 73. Aceasta a fost prima partida disputata de internationalul roman pentru Al-Ahli, echipa saudita la care a fost imprumutat de New York City FC.

A fost a doua victorie cu 1-0 a celor de la Al-Ahli, în primele două etape ale noului sezon din Arabia Saudită. Momentan, noua echipă a lui Alexandru Mitriță este pe primul loc, cu șase puncte din tot atâtea posibile, la două puncte distanță de Al-Hilal, echipa lui Răzvan Lucescu.

Românul a ajuns sâmbătă seară la Riad și a fost primit chiar de la aeroport cu un fular cu însemnele clubului, pe care l-a pus imediat la gât. Jurnaliștii au căutat să-l fotografieze, să stea de vorbă cu el, astfel că Alexandru Mitriță s-a conformat.