Alexandru Cumpănaşu a răbufnit pe Facebook după decizia CSM: "Nişte borfaşi, părinţii Alexandrei plâng încontinuu"

Alexandru Cumpănaşu a reacţionar dur după decizia CSM de ridicare a suspendării pentru procurorul care nu a permis intervenţia forţelor de ordine până la 6 dimineaţa la casa lui Dincă. "Nu suntem revoltaţi, suntem plini de ură. Nu am crezut ca se va intampla, este o umilire a familiei, a Alexandrei, a ce s-a întamplat, acest procuror a acoperit interventia si suntem in stare de soc. Am vorbit cu părinţii la telefon, au început să plângă", a declarat Alexandru Cumpănaşu în exclusivitate la România TV, adăugând că va depune o nouă plângere împotriva procurorului Popescu.

Este un sistemt nenorocit, procurorul si-a dovedit reaua vointa, cine are copii nu poate sa judece normal, CSM si-a dovedit incompetenta, apara infractorii din justitie, nu ma feresc, nu poti la cateva zile dupa alegeri...Dacă se desfiinţează şi SIIJ, individul asta scapă de orice problemă", a mai declarat Cumpănaşu.

Procurorul Popescu, anchetat în cazul Caracal, se poate întoarce la muncă. CSM a revocat suspendarea din magistratură

"Tupeu de borfaşi!!! S-au terminat alegerile și acum SISTEMUL își dă proba TUPEULUI. CSM A DECIS retragerea suspendării și întoarcerea la locul de muncă pentru PROCURORUL POPESCU, cel care a stat 19 ore fără să se intervină cu poliția în cazul Alexandrei. Nu pot să va descriu frustrarea, supărarea și mâhnirea familiei.

NU NE VINE SĂ CREDEM PUR ȘI SIMPLU. CSM a dovedit încă o dată că este un corp de aparat infractorii din justiție. Iar Popescu - un procuror conectat foarte sus. Mai continuă anchetă la SIIJ, până va fi și această desființată după cum s-a anunțat deja. Familia Alexandrei este în stare de șoc pur și simplu!!!", a scris Alexandru Cumpănaşu pe Facebook.

Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei, fata care este dată dispărută, a postat un mesaj pe pagina sa de socializare în care afirmă că a depus o nouă plângere penală la Parchetul General.

De asemenea, Cumpănaşu a mai spus că va solicita Procurorului General stadiul tuturor plângerilor depuse „față de toate instituțiile și persoanele implicate în cazul Alexandrei”

„4 luni de la dispariția Alexandrei și o NOUĂ PLANGERE PENALĂ DEPUSĂ!

Dragi romani, astăzi se împlinesc 4 luni de când a dispărut Alexandra. Și am sentimentul că societatea românească încet-încet uită de 112, de procurori, polițiști, bătaia de joc la adresa ei și a noastră. Bârfa, superficialul, campania au aruncat în derizoriu și treptat în uitare acest copil minunat. Noi, familia, ne vom duce LUPTA PĂNĂ LA CAPĂT. Este însă trist cum INTERLOPII și INFRACTORII au prins tot mai mult curaj și în fiecare zi apar omoruri, răpiri, violuri, clanuri ce devin pentru majoritatea românilor normalitate și obișnuință.

Am depus o NOUĂ PLANGERE penală pe numele lui Gheorghe Dincă, Daniela Dincă, Daniel Dincă și Remus Rădoi la Parchetul General respectiv plângerea nr. 1269/2019. Am primit astăzi răspuns de la Parchetul General prin adresa nr 12701/2019 prin care mi se comunică că plângerea penală a fost trimisă tot către DIICOT. Voi solicita domnului Procuror General și STADIUL instituțional al tuturor plângerilor depuse față de toate instituțiile și persoanele implicate în cazul Alexandrei”, a scris Alexandru Cumpănaşu pe Facebook