Algoritm pentru a împiedica partidele pro Brexit să obţină voturi

Portalul RemainVoter.com promite să identifice, folosind un model matematic, cele mai bune opţiuni de vot tactic pentru a-i împiedica pe candidaţii Partidului pentru Brexit al lui Nigel Farage să obţină locuri.



"Suntem complet în afara partidelor politice, singurul nostru scop este rămânerea în UE, pentru că ne dăm seama ce nocivă ar fi plecarea pentru Marea Britanie", a explicat lidera echipei, inginera Cheryl Hung.



"Am înţeles că politicile partinice, realitatea politică şi diverşi factori tehnici au împiedicat apariţia unei alianţe pro-rămânere. Le cerem oamenilor să-şi unească forţele şi să voteze într-un mod semnificativ, astfel încât să-şi facă auzită vocea", a adăugat ea, potrivit Agerpres.

"Suntem tehnicieni, militanţi open-source şi oameni de ştiinţă în sfera datelor. Nu suntem finanţaţi de think-tank-uri sau alte interese, nu vrem mandate, locuri de muncă sau bani. Suntem cu toţii voluntari", a asigurat Hung, al cărei "ghid de vot" urmează să fie publicat la 18 mai, pentru a-i sfătui pe alegători cu care dintre partidele favorabile rămânerii în UE să voteze, în fiecare din cele 12 regiuni ale ţării care trimit deputaţi la Bruxelles la scrutinul din 23 mai, potrivit Agerpres.



Deocamdată, în cel mai recent sondaj YouGov prezentat luni de The Times, conservatorii premierului May au coborât pe locul al cincilea, cu doar 10% din intenţiile de vot, în frunte aflându-se Partidul pentru Brexit al lui Farage cu 34%, cu 4% mai mult faţă de sondajul precedent al YouGov.



Şi Partidul Laburist a coborât cu cinci puncte, la 16%, fiind urmat de două formaţiuni care susţin rămânerea Marii Britanii în blocul comunitar, Partidul Liberal Democrat (15%) şi Verzi (11%).