Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), partidul diasporei, s-a lansat în Anglia

"Aurul României sunt oamenii: cei dintre granițele ei și cei plecați în exil economic. A venit vremea ca acest AUR să iasă singur la suprafață, dacă partidele perindate la putere nu vor să îl scoată. Veniți acasă, pentru a ne lua țara înapoi! Veniți și luati frâiele în mâinile voastre. Avem nevoie de voi, cei care ați acumulat deja o experiență în Occident. Veniți și candidați la funcțiile publice!", a declarat George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Românilor.

Filiala AUR din Marea Britanie are 20 de reprezentanțe locale, iar președinte interimar al filialei a fost desemnat Adrian Popa, originar din Suceava.

"Am 20 de ani de când sunt în Marea Britanie, din 21 mai 1999. Câți dintre voi vreți să vă întoarceți acasă? Toți, nu? Conducătorii, hoții ăștia, au săpat o prăpastie între noi, diaspora, și cei din țară. E ca la un meci de fotbal: cei din țară sunt pe teren, văd numai o parte a jocului. Noi, cei din diaspora, suntem în tribună, vedem jocul per ansamblu. Putem să ne aducem contribuția fiecare și să venim cu ce am învățat din democrațiile în care trăim. AUR este liantul dintre cei din țară și cei din diaspora. Să ieșim în față și să candidăm cât mai mulți!", a spus Adrian Popa.

Candidaturile românilor din diaspora la alegerile locale din 2020 pentru primării, consilii locale, județene sau în Parlament reprezintă un obiectiv al Alianței pentru Unirea Românilor.