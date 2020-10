Alibec se plimba pe cămilă în timpul cutremurului din Turcia. Incredibil ce făcea Lung jr: "N-am simţit nimic!"

Seismul din Marea Egee nu s-a resimțit și în Kayseri, oraș din centrul Turciei. Denis Alibec, transferat de curând în Superligă, încă descoperă împrejurimile şi tocmai a făcut un tur cu cămilele prin regiunea istorică Cappadocia, apoi a postat imaginile pe Instagram.

Kayseri, orașul în care locuiește Silviu Lung, se află la peste 700 de km distanță de zona Izmir, unde cutremurul a fost resimțit cel mai puternic.

"Eu dormeam, nu l-am simțit. Nu știu dacă s-a simțit și în oraș. În regiunea mea nu s-a simțit, nu sunt oameni pe stradă. Suntem la 900 de km de zona respectivă. În zona Izmirului a fost o catastrofă. Este o adevărată tragedie. Din ce am văzut au căzut blocuri, lumea este foarte speriată, din ce am văzut a fost un cutremur foarte puternic. Mie nu mi-e frică de cutremure pentru că am locuit în Japonia un an de zile și acolo am prins multe cutremure", a dclarat Silviu Lung Jr. pentru Antena Sport.