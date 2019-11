Alina Popa, cea mai puternică femeie din România. Campioana la fel de musculoasă ca Arnold FOTO şi VIDEO

Alina Popa are în palmares două titluri asemenea celor câştigate de Arnold Schwartzenegger. Primul l-a cucerit în 2007, iar anul trecut a cucerit titlul la Campionatul Mondial de Culturism, la profesioniste.

În prezent locuieşte în Phoenix (Arizona), după ce în 2006 s-a mutat în Elveţia, unde a stat timp de cinci ani.

Alina Popa s-a născut pe 12 octombrie 1978 în Brăila şi a fost dintotdeuna foarte activă, genul de persoană pasionată de sport înca din primii ani ai copilăriei. La şcoală bătea toţi băieţii, iar la vârsta de 12 ani a început să facă atletism sub formă de hobby, mai mult pentru a slăbi. A continuat cu fitness-ul şi recunoaşte că i-au plăcut cel mai mult greutăţile. "Atunci m-am indragostit de bodybuilding si am inceput sa merg intr-o sala mica si linistita din orasul meu natal, sa citesc reviste de specialitate. Imi aduc aminte ca acolo am intalnit o fata care se antena pentru Campionatul National si am simtit o mare admiratie pentru ea, voiam sa am si eu muschii ei", spune Alina.

Interviul complet cu Alina Popa, în materialul video de mai jos: