Alina Puşcaş, probleme grave din cauza silicoanelor. "S-a desfăcut operaţia!" FOTO

Alina Pușcaș s-a trezit apoim, la trei ani și jumătate de la operație, că i-a apărut o pată pe piele care semăna cu o vânătaie, iar doctorul a spus atunci că siliconul trebuie îndepărtat din corp, pentru că este respins.

Alina Puşcaş a vorbit despre cel mai terifiant coşmar. "Pur şi simplu aştept să mor"

"E foarte important să nu sari pe primul doctor care îţi iese în cale, să fie totul cu recomandare. Trebuie să cunoşti foarte bine doctorul. Dacă de la prima întâlnire ai senzaţia că te fuşereşte, mai bine mai încearcă să mergi la încă unul, pentru că sunt mulţi care fac asta", a spus Alina Puşcaş pentru SpyNews.

"La momentul respectiv, medicul era destul de mult în vizorul presei, adică îl vedeam prin reviste şi am zis că înseamnă că e bun. Nu a fost chiar aşa. Şi pe mine m-a cam indus în eroare faptul că mi-a spus că putem să facem şi subcutanat, fără să fie implantul sub muşchi. Şi iată că nu a fost chiar aşa. La mine prima varianta a fost subcutanată şi asta a fost problema. S-a desfăcut operaţia, m-am dus, mi-a refăcut-o şi, după trei ani şi jumătate în care era ok totul, mi-a apărut o pată mov pe sân, pe interior, şi m-am dus două săptămâni la rând să verifice. Şi nici măcar el nu ştia ce e până când a început să exfolieze partea aceea şi a zis că se subţiază pielea, că trebuie să îl scoatem, că e nasol, că e clar că implantul este respins de corpul meu. Puteau să apară probleme de sănătate, dacă nu mă grăbeam cu operaţia", a declarat Alina Puşcaş.