Articol publicat in: Extern

Alunecare de teren. Sunt cel puţin 18 morţi

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 59 min) // Actualizat: (acum 59 min) // Sursa: romaniatv.net Bilanţul în urma unei alunecări de teren produse în statul regional Popoarele, Naţionalităţile şi Naţiunile Sudice din Etiopia a ajuns la 18 decese, a informat luni televiziunea publică EBS, citată de agenţia Xinhua. ''Trupurile a 18 persoane au fost scoase până acum la suprafaţă după alunecarea de teren de duminică noapte, incident care a avut loc în districtul special Konta din regiunea Popoarele, Naţionalităţile şi Naţiunile Sudice'', au anunţat luni seară autorităţile locale citate de EBC.



Alunecarea de teren s-a produs duminică noapte în urma ploilor torenţiale. loading...

