Amănunte tulburătoare în cazul fetiţei răpite şi ucise în Dâmboviţa

"Este o mare nenorocire pe care o regretăm cu toţii. Credeam că niciodata nu o sa se intample intr-o localitate unde ne cunoastem toti. Cineva tot timpul este la poarta. S-a intamplat sa ne rapeasca un copil minunat, un copil cuminte, care nu a facut probleme la scoala. Parintii ei veneau in fiecare zi sa o ia. De data asta nu au venit probabil pentru ca era in clasa a 5-a si au considerat ca este mai mare", a spus directorul şcolii în care învăţa fetiţa ucisă.

"Este un caz strigator la cer. Am fost in contact cu directorul scoalii inca de vineri. Am sperat ca o vor gasi in viata. Din pacate ieri vestea a venit ca un trasnet, ne-a afectat pe toti. Am venit cu un director pentru a vedea cum se simt copiii si cadrele didactice, sa asiguram consiliere pentru elevi si parinti. Este un moment foarte greu pentru toata comunitatea scolara in primul rand si trebuie sa gasim resurse sa gandin impreuna o metoda prin care sa ii invatam pe copiii nostri sa isi apere viata", a spus inspectorul şcoalar.

Fata de 11 ani din localitatea dâmboviţeană Gura Şuţii care nu s-a mai întors de vineri acasă a fost găsită, duminică, decedată pe un câmp. Corpul fetei de 11 ani prezintă urme de violenţă.

România TV a obţinut imagini cu Mihaela, fata de 11 ani din Dâmbovița, în mașina olandezului suspectat că a răpit-o și ucis-o. Între timp, suspectul a părăsit țara.