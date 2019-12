Ambulanţe şi turişti rămaşi blocaţi în zăpadă, iarna aduce probleme mari în unele zone din ţară VIDEO

Viscolul a lovit năprasnic în mai multe zone din țară. În județul Cluj, o ambulanță a rămas înzăpezită în drum spre o bolnavă aflată în stare critică. Femeia din satul Muntele Bocului a suferit un blocaj renal si a fost la un pas de moarte. În zonă au ajuns voluntarii de la Detasamentul de Intervenție în Caz de Dezastre, care au ajutat echipajul medical să ajungă la casa femeii. Pacienta a fost dusă până la ambulanță si transportată apoi la Urgente.

O altă femeie în stare gravă a fost salvată cu șenilata în judetul Iași. În tară, zeci de oameni au rămas înzăpeziti cu masinile, iar mai multe drumuri au fost închise. La munte este pericol major de avalansă si risc urias pentru turisti.

Un microbuz Volkswagen plin cu pasageri s-a răsturnat ieri la intrarea în Răducăneni din Iaşi, din cauza şoferului care nu a adaptat viteza la condiţiile de drum. Şoferul se grăbea să ajungă la destinaţie, maşina nefiind o cursă de linie, ci ocazională, în interes privat, iar într-o curbă s-a răsturnat efectiv cu roţile în sus, spre groaza pasagerilor care se aflau în interior, nouă la număr, plus şoferul.

Aceştia au ieşit cu greu din interior, dar au refuzat să fie transportaţi la spital pentru examene medicale. Şoferul a fost testat cu alcooltestul şi, potrivit Poliţiei, nu se afla sub influenţa alcoolului, însă pe numele lui a fost deschis dosar penal pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă. „În jurul orei 9.15, am fost sesizaţi prin apel unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că pe DN 28A a avut loc un accident rutier soldat cu victime omeneşti. În urma primelor cercetări s-a constatat faptul că un tânăr de 27 de ani, în timp ce conducea un microbuz pe DN 28, dinspre Iaşi către Răducăneni, ar fi pierdut controlul direcţiei de deplasare şi ar fi pătruns pe contrasens, ulterior răsturnându-se. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă“, au precizat reprezentanţii Poliţiei Iaşi.

În micro­buz se aflau nouă pasageri, plus şofe­rul, iar dintre toţi, doar unul ar fi a­vut nevoie de ajutor medical, însă a refuzat. Primele apeluri la 112 raportau accidentul, precum şi faptul că cele zece persoane sunt conştiente, suferind însă traumatisme multiple. S-a luat decizia trimiterii unui echi­paj de Terapie Intensivă Mobilă, o autospecială transport victime multiple şi un echipaj cu asistent medical de la Serviciul de Ambulanţă Jude­ţean. Prof. dr. Diana Cimpoeşu, medic şef UPU-SMURD, a precizat însă că la faţa locului s-a constat faptul că o victimă plecase deja de la locul accidentului, iar restul de nouă, după ce au primit îngrijiri medicale, au refuzat transportul ulterior la spital, iar medicii nu au putut face decât să preia datele victimelor.

În Muntii Bucegi, două tinere si doi copii, dintre care unul de 4 ani, au rămas înzăpeziti în zona Piatra Arsă. Asta după ce au intrat cu masina pe un traseu închis pe timp de iarnă. Alti 10 oameni au rămas blocați în TREI masini pe Valea Cerbului. Cu totii au fost salvati de pompieri, salvamontisti si jandarmii montani.

În Neamț, o familie cu un copil de 8 ani a fost salvată de jandarmii montani. Părintii s-au aventurat pe un drum montan închis si au rămas cu masina blocată într-un sanț. Tot în Neamț, o ambulanță cu pacient a fost scoasă din nămeti cu ajutorul pompierilor. Aproape 700 de gospodării din judet au rămas fără curent electric.

Șapte turiști din Bacău s-au rătăcit în Munții Ciucas. Oamenii au pierdut traseul marcat si au fost recuperati de salvatorii montani.