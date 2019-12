ANA, şefă de bordel 16 ani. "Mami este secretară la Primărie, tati lucrează în construcţii". Câţi bani face fata într-o zi

Ana a abandonat cursurile, fiindcă afacerea pe care a pus-o pe picioare îi ocupa foarte mult timp, scrie cancan.ro. Tânăra recunoaște că totul a pornit de la anturaj, iar totul iar clienţii au început să vină după anunțuri date în ziare. Cea care a convins-o să pornească o astfel de "afacere" a fost o fată care practica deja prostituția.

„Totul a pornit de la un anturaj, cum se întâmplă în majoritatea cazurilor. Am învățat de la o fată cu o vârsta mai mică decât mine. Ea practica deja prostituția. M-a convins pe mine și pe iubitul meu să facem asta. Am dat anunțuri în ziare și am început să facem o afacere bănoasă.Totul a pornit de la un anturaj, cum se întâmplă în majoritatea cazurilor. Am învățat de la o fată cu o vârsta mai mică decât mine. Ea practica deja prostituția. M-a convins pe mine și pe iubitul meu să facem asta. Am dat anunțuri în ziare și am început să facem o afacere bănoasă", a declarat fata din spatele gratiilor, conform a1.ro.

Cea mai proastă zi a fost atunci când a câștigat 700 de lei

Ana provine dintr-o familie absolut normală, tatăl său lucrând în construcții, iar mama fiind secretară la Primărie. Veniturile din această "afacere" s-au ridicat chiar și la câteva mii de euro pe zi.

"Mama e secretară la primărie, iar tati lucrează în construcții. Am luat o fată de 15 ani în chirie și am început să îi oferim locul în care își practica meseria", a dezvăluit Ana. „Cea mai proastă zi a fost când am câștigat 700 de lei, iar în cea mai bună am câștigat câteva mii de euro ", a completat tânăra, conform sursei citate mai sus.