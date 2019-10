Ana Birchall, despre şeful DIICOT: Mi-am exprimat nemulţumirea pentru cum a acţionat VIDEO

"Am avut o discutie cu domnul procuror şef DIICOT la solicitarea acestuia, nu e prima întalnire, au fost mai multe şi am zis cu aceasta ocazie nu numai solicitarea adresata de acum cateva luni de a face o analiza si a veni cu propuneri concrete privind cresterea fenomenului infractional sa vina cu propuneri concrete pe ce inseamna traficul de minori.

Citeşte şi: Felix Bănilă, reacţie la solicitarea lui Klaus Iohannis de a-şi da demisia. "Activitatea DIICOT nu se rezumă numai la cazul Caracal"

Mi-am exprimat vineri la telefon nemultumirea pentru cum a actionat pentru ca nu cred ca este un mod de actiune normal, este adevarat ca trebuie sa respectam legea, dar in acelasi timp trebuie sa avem respect si fata de lege, dar si fata de suferinta si tragedia acestor oameni, şi i am spus inclusiv astazi. Dovada ca ieri cand bunicul si mama si matusa Luizei au fost la mine in birou la solicitarea dansilor si sa stiti ca oamenii nu au vrut nimic altceva decat aflarea adevarului si sa fie ascultati", a punctat Ana Birchall.