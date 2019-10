Articol publicat in: Politica

Ana Birchall, despre sesizarea CCR a şefei CSM: Voi reacţiona legal şi constituţional

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a subliniat că nu a făcut altceva decât să respecte legea referitor la acţiunea şefei CSM, Lia Savonea, de a sesizat CCR cu privire la un conflict juridic. "Voi reacţiona legal şi constituţional. Vă garantez că în calitatea mea de ministru al Justiţiei nu am făcut altceva decât să respect legea, dar pentru că eu nu am primit această solicitare în scris, daţi-mi voie să mă uit pe ea şi o să formulez un punct de vedere", a declarat Birchall la Ministerul Justiţiei.



Preşedintele CSM, Lia Savonea, a denunţat marţi, într-o declaraţie de presă, "criza fără precedent" din cadrul instituţiei generată de lipsa cvorumului de la şedinţele de plen, anunţând totodată că va sesiza CCR în privinţa unui conflict juridic de natură constituţională generat de acţiunile ministrului Justiţiei, Ana Birchall, pe care o acuză de "ingerinţă gravă în activitatea procurorilor" şi "acţiuni de subminare a autorităţii CSM".

