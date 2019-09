Ana Birchall le răspunde contestatorilor: La nivelul Ministerului Justiţiei nu există niciun ''to do list'' cu SUA sau altă instituţie

"În ceea ce priveşte 'to do list-ul' de care se tot vorbeşte, pe mine m-a deranjat ieri maniera necolegială şi maniera în care eu am fost pusă în această situaţie în plen când o solicitare venită de pe 13 septembrie nu a fost inclusă pe ordinea normală a şedinţei şi tocmai de aceea, procedural şi instituţional şi zic eu şi legal, în momentul în care ai o solicitare trebuie să îţi fie adresată în scris instituţional ca să poţi să răspunzi instituţional. În schimb, pentru a înlătura orice speculaţie, că astăzi am văzut o grămadă de speculaţii, vă garantez că la nivelul Ministerului Justiţiei nu există niciun fel de 'to do list', fie cu Statele Unite sau cu orice instituţie sau relaţie terţă, în schimb vă asigur că, aşa cum am promovat interesul României cu partenerii strategici ai României din calitatea de viceprim-ministru pentru parteneriate strategice, tot aşa o să îl promovez şi în continuare în calitate de ministru al Justiţiei", a spus Birchall, înainte de şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, conform Agerpres.

Ea a dat asigurări că a promovat interesul României şi a subliniat că Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii este unul dintre cele mai importante.



"Este un dialog absolut normal între Ministerul Justiţiei şi Departamentul de justiţie din SUA în vederea pregătirii unei vizite la care eu am fost invitată", a afirmat Birchall, care a subliniat că vorbeşte întotdeauna cu premierul.

Ana Birchall nu a dorit să comenteze decizia Curţii Constituţionale de miercuri, care a stabilit, pe de o parte, că există conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi preşedintele Klaus Iohannis pe tema refuzului şefului statului de revocare din funcţie a unor miniştri şi de desemnare a interimarilor, după cum au precizat oficiali din CCR, iar pe de altă parte, referitor la desemnarea miniştrilor plini, că nu există conflict între premier şi preşedinte, şeful statului nefiind obligat să semneze decretele de numire a acestora.