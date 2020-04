Norris Măgeanu dezvăluie MOTIVUL ŞOCANT al despărţirii de Ana Bogdan. "Asta ne-a distrus relaţia!"

Norris Măgeanu a oferit detalii în premieră despre ruptura de Ana Bogdan la emisiunea GSP Live.

"Mersul împreună la turnee ne-a distrus relația. Am stat 3 ani non-stop împreună. Acasă, la antrenamente. Non-stop. Am trăit împreună meciurile, emoțiile din meciuri, emoțiile de după meciuri. Am discutat și ca iubiți, dar și ca prieteni. E greu ca o relație de iubire să funcționeze când ești «de toate». La început, eram mândru că reușiserăm să facem asta, dar iată că nici nouă nu prea ne-a ieșit. E o chestie sensibilă. E important ca sportivul să fie în timpul competiției cu persoane care nu sunt implicate emoțional și care sunt acolo pentru a face ceea ce e de făcut. Consider cu tărie că nu părinții trebuie să meargă cu sportivii la întreceri sportive. Nu părinții, nu iubiții, nu soții", a declarat Norris Măgeanu.

Norris Mageanu a mai bifat câteva povești sentimentale, cele mai cunoscute fiind cele cu Lorena Menggia, sora fotomodelului Catrinel Menghia, de care s-a despărțit după o relație de aproape cinci ani, și cu Mădălina Nicolescu, fiica lui Constantin Nicolescu, președintele Consiliului Județean Argeș. În plus, este tatăl unei fiice, Rianna, din relația cu prezentatoarea de televiziune Corina Dănilă.