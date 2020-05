Ana Maria Popescu, OPERATĂ de URGENŢĂ. Prima imagine a campioanei olimpice pe patul de spital FOTO

Ana Maria le-a dat vestea fanilor săi din mediul online chiar în seara zilei în care a fost operată.

Ana Maria Popescu este din nou locul 1 Mondial!

"Uite așa s-a mai destrămat un mit. Îmi și imaginam cum o să mă laud eu, mândră din cale afără, că după 20 și de ani de sport mi-am încheiat cariera fără să bifez vreo operație. Ntz, nu mi-a ieșit! Genunchiul meu drept n-a mai vrut să colaboreze și nu mi-a lăsat alternativă. Iar perioadă mai bună nici nu puteam găsi... practic, după 3 luni de stat în casă, trec la următorul nivel... X săptămâni de stat în pat, performanță pe toate planurile. Am zis!

Operația a decurs bine, am urmărit tot procesul pe monitor, fiindcă eram tare curioasă de cum arată genunchiul meu "live"... și am înțeles aproape nimic (zici că-i un acvariu, un fel de "Finding Nemo" doar că fără Nemo. Zâmbetul a rămas la purtător mulțumită oamenilor care au avut și au în continuare grijă de mine. Iar de restul am dormit.

P.S. - era cât pe ce să ratez compotul dat fiind faptul că vizitatorii / aparținătorii nu au voie să viziteze pacienții. Norocul meu cu doamnele asistente care m-au răsfățat cu un borcan întreg de compot.

P.S.S. - cu zâmbet înainte, oameni buni", a scris Ana Maria Popescu pe Facebook.

Ana Maria Popescu (35 de ani) a câștigat în ianuarie Grand Prix-ul de la Doha, succes care o apropie semnificativ de Jocurile Olimpice de la Tokyo, care s-au amânat pentru 2021.