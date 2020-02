Anamaria Prodan, anunţul care a luat pe toată lumea prin surprindere: "Mai contează un copil în plus?"

Anamaria Prodan vrea să adopte un copil. Impresara vrea să ofere o șansă la o viață mai bună unui copil dintr-o țară săracă precum Somalia. Ea a povestit că acesta este un vis al ei mai vechi i încă îl ia în considerare. Totodată, ea a menționat că nu este adepta adopțiilor la distanță.

"Aș fi vrut să iau un copil, dar chiar să-l iau, din țările astea gen Somalia. Chiar să-l aduc și să-l cresc la mine acasă. Asta cu crescutul la distanță, că-i trimit un leu... e tot așa, hai să ne facem imagine! Nu, efectiv să-l iei să-i schimbi destinul. Nu te costă nimic! Mai contează că aduc un copil lângă copiii mei? Mai ales că ai mei sunt mari. Și să crești acum unul mic care se naște fără șansă... În Somalia n-are nicio șansă! Vedem!", a spus Anamaria Prodan, scrie Cancan.

Anamaria Prodan este împreună cu soțul ei de mai bine de 10 ani și au împreună cu băiețel. Anamaria mai are doi copii din căsătoria cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, iar Laurențiu Reghecampf mai are un băiat din căsătoria anterioară cu Mariana Pfeiffer. Acum se pare că cei doi iau în considerarea adopția unui alt copilaș.

Anamaria Prodan, rea cu concurenţa: "Marș, mă!"

Impresara a avut o reacție extrem de dură la adresa femeilor care pretind că au genți scumpe, când ele poartă, de fapt, fake-uri pe la restaurante:

„Am discuția asta cu toate prietenele mele sau prietenii mei. Eu cred că trebuie să muncești să poți să-ți permiți să ai o astfel de geantă, trebuie să știi cum s-o porți, să ai atitudinea adecvată… Și să nu cumva, în viața asta, să te duci să-ți iei un fake numai ca să fii un wanna be. Oamenii care își iau fake-uri sunt wanna be toată viața. Nu pot depăși chestia aia de fake”, a spus Anamaria Prodan.

„În România, eu cred că 99,9% dintre femeile astea poartă fake-uri. Jur. Sunt pline China și Dubai-ul de fake-uri. Te duci și le iei cu 30 de dolari. Și dacă vezi cum arată… Mândre toate la restaurant, cu gențile… Marș, mă!”, a declarat Anamaria Prodan