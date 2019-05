Anca Alexandrescu pleacă din Guvernul Dăncilă. UPDATE: Primele declaraţii ale premierului

Premierul României a confirmat şi explicat de ce a renunțat la serviciile consilierului onorific Anca Alexandrescu. Viorica Dăncilă a menționat că aceasta, considerată a fi o apropiată a liderului PSD, se va ocupa de comunicarea de la partid, avand în vedere campania electorală. Referitor la relația cu Liviu Dragnea, Dăncilă susține că nu există un conflict.

"Nu e niciun conflict intre mine si liderul PSD, absolut niciunul. Am fost la Iasi, la Botosani impreuna, discutam, am discutat si ieri cu domnul presedinte. Suntem in campanie si e bine sa avem o buna comunicare la partid, de la guvern trimitem toate actele la partid privind programul de guvernare si trebuie sa intensificam comunicarea pe partid, care e si acum buna. Am spus ca se ocupa (n.r. Anca Alexandrescu) de comunicarea de la partid pentru ca suntem in campanie, orice partid trebuie sa isi foloseasca cat mai bine instrumente pentru un rezultat mai bun"

Surse politice au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO şi g4media.ro, ca Anca Alexandrescu ar fi plecat din funcția de consilier onorific al premierului Viorica Dăncilă.

Plecarea acesteia ar fi fost una forțată, în contextul tensiunilor din ultima perioadă, Alexandrescu reluându-și atribuțiile de consilier al șefului PSD, Liviu Dragnea.