Articol publicat in: Life

Anca Serea a făcut anunţul după cel de-al șaselea copil cu Adi Sînă: "Nu s-a mai putut!"

Autor: Alina Costache Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Anca Serea a vorbit despre viața cu șase copii și ce greutăți întâmpină, de când l-a adus pe lume pe cel mai mic dintre copiii săi. Foto: click.ro Anca Serea și Adi Sînă cresc și îngrijesc nu cinci, ci șase copii. Recent, fosta prezentatoare TV a mărturisit că, Adi fiind mai mult plecat, ei îi revine sarcina de a-i îngriji pe micuți. "E un pic mai greu. Adi (n.r. Adi Sînă, soțul ei) e mai mult plecat. Mă ocup mai mult singură. Abia mă mai descurc. Mă ajută mult mama mea. Acum sunt în căutare de bonă. N-am cerinţe speciale, îmi doresc să fie o doamnă care să iubească foarte mult copiii. Nu am pretenţii să gătescă, să facă menaj, vreau doar să iubească să lucreze cu copiii, să fie ca un fel de bunică dacă se poate", a declarat Anca pentru Click.ro. Deși și-ar fi dorit să nască natural, condițiile medicale nu i-au mai permis acest lucru. "Nu s-a mai putut să nasc natural, am făcut cezariană de urgenţă. Am rămas cu migrene foarte mari timp de două săptămâni, senzaţii de vomă, toată gama. Durere fizică mare, nu puteam să urc scările. Nu vreau să descurajez pe nimeni, fiecare e liber să facă ce vrea", a concluzionat Anca Serea. Gabriela Cristea a lansat un apel pe Facebook. Vedeta TV cere ajutor pentru copiii ei. Ce a pățit Gabriela Cristea revine la TV pe 21 octombrie. Fosta prezentatoare de la Kanal D a schimbat postul de televizune și va putea fi urmărită pe Antena Stars, în cadrul emisiunii Like a Stars. Vedeta are nevoie însă de o bonă cu care să își lase copiii cât timp se află pe platourile de filmare și a lansat un apel pe Facebook. Soția lui Tavi Clonda a sta t departe de micile ecrane după ce a născut cel de-al doilea copil. Vedeta a semnat însă un contract cu postul de televiziune Antena Stars și urmează să prezinte, începând cu data de 21 octombrie, emisiunea Like a Stars. Problema este că nu își poate lăsa cele două fetițe singure acasă, așa că s-a gândit să apeleze la o bonă și a postat un anunț de angajare pe contul personal de Facebook. Gabriela Cristea are nevoie de o bonă care să locuiască în zona Corbeanca și care este dispusă să lucreze de luni până vineri între orele 7:00 și 15:00 și uneori seara și în weekend Se caută o doamnă dinamică și răbdătoare, căreia îi plac copiii și este dispusă să îi distreze.

„Căutăm bonă! A venim momentul ca mami și tati să se întoarcă la serviciu, așa că avem nevoie de ajutor; căutăm o doamnă tânără și în putere, curată și ordonată, dinamică și răbdătoare, căreia să-i placă să se distreze cu copiii noștri. Programul ar trebui să fie L-V de la 07:00-15:00 și din când în când mai avem nevoie să ne ajute serile și în weekend. Ar trebui să fie cineva din zona Corbeanca sau cât mai aproape. Dacă puteți să ne ajutați așteptăm să ne scrieți în privat. Mulțumim. Tavi Clonda Bella Victoria Margot Thea Iris Selena #victorieni”, este anunțul făcut de vedetă pe rețeaua de socializare. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay