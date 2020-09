Andreea Bănică nu vrea să-şi trimită fiica la şcoală. Motivul ULUITOR invocat de ARTISTĂ

Andreea Bănică este și o mămică devotată. Din cauza pandemiei creată de virusul ucigaș la noi în țară, se teme pentru familia ei, dar mai ales pentru copii, motiv pentru care a decis să nu o lase pe Sofia să meargă fizic la școală.

"Am decis sa nu imi trimit printesa la scoala in sistemul hibrid pentru care optasem! Am un sentiment ciudat... traim vremuri pe care nu imi imaginam vreodata ca le vom trai. Prefer sa faca scoala de acasa, online pentru ca i se permite acest lucru", a scris Andreea Bănică.

Patru elevi de la trei şcoli diferite din sectorul 4, confimaţi cu COVID. Toate cadrele didactice vor fi testate

Vedeta își dorește să se termine cât mai repede această situație și viețile fiecăruia să revină la normal.

"Îmi doresc sa scapam mai repede de acest virus covid 19 care ne pandeste pe toti, care se raspandeste atat de repede, si care pentru unii dintre noi este letal. Vreau sa am grija de familia mea, de bunicii in varsta (bolnavi), de noi care ne ingrijim copiii. Ei au nevoie de noi sanatosi si in putere!", a mai scris Andreea Bănică.