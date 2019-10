Andreea Mantea, fără machiaj: "Cei care erau pe lângă mine se uitau puţin cu scârbă". Este de nerecunoscut GALERIE FOTO şi VIDEO

Andreea Mantea, devăluiri dureroase pe vlogul ei. ”Mă număr printre pesoanele care au avut, au și sper din tot sufletul să nu aibă, pe viitor, probleme cu acneea. A fost o perioadă foarte grea când am avut niște probleme hormonale și din cauza aceasta mi s-a umplut efectiv fața de coșuri. Coșuri imense, dureroase, care mă mâncau, pe care îmi doream enorm să le rup, să le storc, să le ard, să le tai... orice, doar să scap de ele.

A fost o perioadă cruntă din viața mea. Am încercat de la toți doctorii dermatologi până la tot felul de tratamente naturiste. Am ajuns să-mi dau și cu mir pe față. Nu că e un lucru rău, dar pur și simplu am ajuns să mă gândesc că poate există și o astfel de posibilitate...

Mă gândeam că nu sunt cășuri, că este imposibil să existe așa ceva pe fața mea. De curând au început să-mi apară aceste coșulețe, nu cele imense și nu cu aceeași intensitate și mărime.

Rugam producătorii să-mi ia cadre de la distanță, cât mai largi, să nu se vadă de aproape. Cei care erau pe lângă mine se uitau puțin cu scârbă, mă arătau cu degetul – ce are asta pe față?”, a povestit Andreea Mantea pe vlogul ei.